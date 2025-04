Euroleague: Μάχες Ρεάλ – Παρί και Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρού Αστέρα για δύο θέσεις στα πλέι οφ

Η δράση στην Euroleague συνεχίζεται και τη Μεγάλη Εβδομάδα για τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ της διοργάνωσης μέσα από τη διαδικασία των play in.

Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί, Μπάγερν Μονάχου και Ερυθρός Αστέρας θα παλέψουν για τα δύο τελευταία εισιτήρια των πλέι οφ της Euroleague που οδηγούν πάνω σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Οι δύο πρώτοι αγώνες των Play In της Euroleague διεξάγονται σήμερα (15/4/2025), με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε να περιμένουν να μάθουν ποια ομάδα θα εξασφαλίσει την 7η και ποια την 8η ενόψει των play off (best of 5 series).

Η 7η στην κανονική περίοδο, Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται στην Ισπανία την 8η Παρί στις 22:00, σε νοκ άουτ αγώνα, η νικήτρια του οποίου θα είναι 7η και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη 2η Φενερμπαχτσέ στα πλέι οφ.

Όσο για την ηττημένη, αυτή θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία τη Μεγάλη Παρασκευή (18/4), αφού θα υποδεχτεί τότε τη νικήτρια του άλλου αγώνα Play In της Τρίτης (15/4). Δηλαδή μία εκ των Μπάγερν Μονάχου και Ερυθρού Αστέρα. Το τζάμπολ της αναμέτρησης των θέσεων 9-10 έχει οριστεί για τις 21:30 στο Μόναχο.

Το πρόγραμμα των Play In της Euroleague:

Μεγάλη Τρίτη, 15 Απριλίου

Θέσεις 9-10: Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 21:30

* Ο νικητής του αγώνα αντιμετωπίζει τον ηττημένο του ματς των θέσεων 7-8 που θα κρίνει την 8η θέση.

Θέσεις 7-8: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία) 22:00

* O νικητής του αγώνα εξασφαλίζει την 7η θέση και αντιμετωπίζει στα play off με μειονέκτημα έδρας τη 2η στην κανονική περίοδο Φενερμπαχτσέ (Τουρκία).

Μεγάλη Παρασκευή, 18 Απριλίου

Ηττημένος Θέσεων 7-8 – Νικητής Θέσεων 9-10

* Ο νικητής του αγώνα εξασφαλίζει την 8η θέση και αντιμετωπίζει στα play off με μειονέκτημα έδρας τον 1ο στην κανονική περίοδο Ολυμπιακό (Ελλάδα).