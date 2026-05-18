ΑΕΚ: Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της Ένωσης

Η ΑΕΚ πανηγύρισε με μια φαντασμαγορική φιέστα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Κατά τη διάρκεια της “κιτρινόμαυρης” γιορτής, η Ένωση δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και σε όσους “έφυγαν” από τη ζωή και δεν είχαν την ευκαιρία να χαρούν το συγκεκριμένο τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια της φιέστας, η Ένωση αφιέρωσε το 14ο πρωτάθλημα Ελλάδας και στους Δημήτρη Χατζηχρήστο, Νίκο Ξηροκώστα, Μάριο Ρούμπη και Μιχάλη Κατσούρη.

Μια ημέρα μετά τη φιέστα στην “Allwyn Arena” στην ΑΕΚ προχώρησαν σε μια ακόμα ση,αντική κίνηση, τιμώντας το δολοφονημένο οπαδό της ομάδας, Μιχάλη Κατσούρη.

Όπως φαίνεται και από την φωτογραφία που αναρτήθηκε στα social media της “Original 21”, το τρόπαιο της ΑΕΚ βρέθηκε στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.