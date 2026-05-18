Αθλητικά

ΑΕΚ: Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της Ένωσης

Η Ένωση τίμησε τη μνήμη του οπαδού της ομάδας που δολοφονήθηκε
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ πανηγύρισε με μια φαντασμαγορική φιέστα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Κατά τη διάρκεια της “κιτρινόμαυρης” γιορτής, η Ένωση δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και σε όσους “έφυγαν” από τη ζωή και δεν είχαν την ευκαιρία να χαρούν το συγκεκριμένο τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια της φιέστας, η Ένωση αφιέρωσε το 14ο πρωτάθλημα Ελλάδας και στους Δημήτρη Χατζηχρήστο, Νίκο Ξηροκώστα, Μάριο Ρούμπη και Μιχάλη Κατσούρη.

Μια ημέρα μετά τη φιέστα στην “Allwyn Arena” στην ΑΕΚ προχώρησαν σε μια ακόμα ση,αντική κίνηση, τιμώντας το δολοφονημένο οπαδό της ομάδας, Μιχάλη Κατσούρη.

aek tropaio katsoyris

Όπως φαίνεται και από την φωτογραφία που αναρτήθηκε στα social media της “Original 21”, το τρόπαιο της ΑΕΚ βρέθηκε στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
121
118
108
107
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo