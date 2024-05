Euroleague: Με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Νικ Καλάθη οι κορυφαίες φάσεις των πλέι οφ

Μετά τις καλύτερες πεντάδες της σεζόν, η Euroleague ανακοίνωσε τις καλύτερες φάσεις των πλέι οφ, με τον Νικ Καλάθη να βρίσκει δυο φορές θέση, και όπως και κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Τα πλέι οφ της Euroleague ολοκληρώθηκαν, με τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε να παίρνουν το “εισιτήριο” για το Final Four του Βερολίνου.

Η διοργανώτρια δημοσίευσε σήμερα (13.05) τις κορυφαίες φάσεις από όλα τα ματς των πλέι οφ. Η Euroleague ξεχώρισε δυο τρίποντα του Νικ Καλάθη κόντρα στη Μονακό, το απίθανο κάρφωμα του Σακίλ ΜακΚίσικ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την εντυπωσιακή τάπα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στον Χασιέλ Ριβέρο, το απίθανο τρίποντο του Φίλιπ Πετρούσεφ κόντρα στους Καταλανούς και την επιβλητική τάπα του Μόουζες Ράιτ στον Γιάν Βέσελι.

