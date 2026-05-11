Ο Μπράξτον Κι της Βαλένθια στο νοσοκομείο με χτύπημα στο πρόσωπο πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Ο Μπράξτον Κι τραυματίστηκε στο ματς της Βαλένθια με την Μπασκόνια για την ACB και οι άνθρωποι της ομάδας ανησυχούν ενόψει του Game 5 της Euroleague με τον Παναθηναϊκό (13/05/26, 22:00), που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Στις αρχές του δευτέρου μέρους του ματς της Βαλένθια με την Μπασκόνια ο Κι δέχτηκε ένα ακούσιο χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να αποσυρθεί από την αναμέτρηση λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά τον αγώνα, όπου η ομάδα του ηττήθηκε 86-88 δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για τον τραυματισμό του αθλητή του, ενώ αποκάλυψε ότι είχε μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο.

En esta acción, Braxton Key ha recibido un golpe en la cara y ha tenido que retirarse de la pista con signos de dolor, aparentemente, en la nariz.pic.twitter.com/pNtrIghxde — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 10, 2026

«Τον έχουν μεταφέρει στο νοσοκομείο και δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν. Ούτε ποιος τον πήρε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, θα αγωνιστεί κανονικά στο ματς με τους πράσινους, παρά τον τραυματισμό στη μύτη.