Ο Μπράξτον Κι της Βαλένθια στο νοσοκομείο με χτύπημα στο πρόσωπο πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Ο Μπράξτον Κι τραυματίστηκε στο ματς της Βαλένθια με την Μπασκόνια για την ACB και οι άνθρωποι της ομάδας ανησυχούν ενόψει του Game 5 της Euroleague με τον Παναθηναϊκό (13/05/26, 22:00), που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
Στις αρχές του δευτέρου μέρους του ματς της Βαλένθια με την Μπασκόνια ο Κι δέχτηκε ένα ακούσιο χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να αποσυρθεί από την αναμέτρηση λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά τον αγώνα, όπου η ομάδα του ηττήθηκε 86-88 δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για τον τραυματισμό του αθλητή του, ενώ αποκάλυψε ότι είχε μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο.
En esta acción, Braxton Key ha recibido un golpe en la cara y ha tenido que retirarse de la pista con signos de dolor, aparentemente, en la nariz.
«Τον έχουν μεταφέρει στο νοσοκομείο και δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν. Ούτε ποιος τον πήρε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.
Ο Αμερικανός φόργουορντ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, θα αγωνιστεί κανονικά στο ματς με τους πράσινους, παρά τον τραυματισμό στη μύτη.