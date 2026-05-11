Απίθανο σόου Ριμπάλτα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ: Χόρεψε ζεϊμπέκικο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα για 14η φορά στην ιστορία της και οι πανηγυρισμοί στην Allwyn Arena κράτησαν για πολλές ώρες.

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα έμεινε στο γήπεδο και μετά την αποχώρηση των φιλάθλων και σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του Γιάννη Πάριου και του Χάρη Βαρθακούρη. Το τραγούδι «Ανήμερα του έρωτα» χόρεψε ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκλεψε την παράσταση στα μπουζούκια, που έκανε κανονικό πρόγραμμα παίρνοντας τα βλέμματα από τον Νίκο Απέργη και τη Ζόζεφιν, όμως στην Allwyn Arena σόου έδωσε ο Χαβιέ Ριμπάλτα με το βαρύ ζεϊμπέκικο που χόρεψε.

Ο Ισπανός είναι μόλις έναν χρόνο στην Ελλάδα, αλλά έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της χώρας σε στιγμές χαράς. Μέλη του τεχνικού επιτελείου της ομάδας δημιούργησαν κύκλο γύρω από τον Ριμπάλτα και του βαρούσαν παλαμάκια όσο αυτός χόρευε με πάθος.