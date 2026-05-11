Ηλιόπουλος: «Πίστευα ακράδαντα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκινάει μία νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πλέει σε πελάγη ευτυχίας για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ και μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Ant1 για την μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού που έφερε τον τίτλο.

Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πανηγυρίζει και εντός του γηπέδου, αλλά και στα μπουζούκια το γεγονός ενώ σε δηλώσεις που έκανε χαρακτήρισε «συγκλονιστικό και κάτι διαφορετικό» τον 14ο τίτλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος

«Ήταν κάτι το συγκλονιστικό και κάτι το διαφορετικό. Οι στιγμές όταν τις ζεις στη θεωρία είναι διαφορετικές και στην πράξη διαφορετικές. Εγώ το πίστευα ότι θα πάρουμε ακράδαντα το πρωτάθλημα μαζί με όλους τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Σε βαθμό πάνω από το 90%. Δεν είναι υπερβολή να το πω αυτό.

Στη ζωή μου όταν κάνω κάτι, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά μπορώ και από το επαγγελματικό και από το χόμπι μου, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Νίκολιτς μεγάλη μορφή, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και αυτός μεγάλη μορφή. Οι παίκτες έχουν μπει σε μια διαδικασία η οποία έδειχνε τι μπορεί να κάνει. Θα μπορούσαμε να ήμασταν στον τελικό Conference φέτος γιατί η Ράγιο μας απέκλεισε για μία φάση.

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η ΑΕΚ αξίζει πολλά. Ξυπνάει μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι δεν είναι κοινό μυστικό, είναι μια πραγματικότητα. Χωρίς σύστημα, χωρίς διαπλοκή, χωρίς κυκλώματα, κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να μπει μια καινούρια διοίκηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που έχει ξεκινήσει, είναι μεγάλη μέρα.

Για τα νέα παιδιά, για τη νεολαία. Μπορούν να ονειρεύονται, να βάζουν το δικό τους όραμα, να διεκδικούν. Να μην υπάρχουν σκέψεις ότι όταν είσαι σωστός, όταν πας με το ευ αγωνίζεσθαι, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτή η μέρα που ξημέρωσε είναι μια μέρα διαφορετική. Αφιερωμένη στη νεολαία, που μπορεί πλέον να οραματίζεται το δικό της μέλλον.

Μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να κερδίσεις πολλά. Μαθαίνεις να διεκδικείς. Είναι επίσης αφιερωμένο σε όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, τη Κωνσταντινούπολη και δημιούργησαν τη μεγάλη ιδέα, την ΑΕΚ. Σήμερα αυτοί που ξεριζώθηκαν τότε ήταν διαπλοκή, τη ντροπή τα κυκλώματα στην Ελλάδα και τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ελεύθερο.

Όλοι οι οπαδοί που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι να σκέφτονται καθαρά, όμορφα με αξιοπρέπεια, όπως αξίζει στο ελληνικό DNΑ».

Σε ερώτηση για το ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά για τον ίδιο: «Πράγματι όλα αυτά έχουν την αδρεναλίνη. Ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Η αδρεναλίνη και το πάθος είναι τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Όλα αυτά έχουν τη δική τους αδρεναλίνη, με τη διαφορά ότι το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγκικο τρόπο.

Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό που έγινε χθες είναι κάτι μοναδικό».