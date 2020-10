Euroleague: Ο κορονοϊός έχει “χτυπήσει” τη Ζενίτ του Πασκουάλ

Οι ομάδες της Euroleague έχουν “χτυπηθεί” για τα καλά από τον κορονοϊό. Οι τρεις ρωσικές ομάδες (Ζενίτ, Χίμκι και ΤΣΣΚΑ Μόσχας) είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, η Ζενίτ του Τσάβι Πασκουάλ μετράει τέσσερα κρούσματα. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού δεν είχε στη διάθεση του τέσσερις παίκτες στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, λόγω του κορονοϊού.

O Καταλανός τεχνικός «φωτογράφισε» τους παίκτες του, που έχουν προσβληθεί από τον ιό, λέγοντας πως 3/4 αγωνίζονται στις θέσεις «4» και «5».

Οι δύο που είναι γνωστοί είναι ο Όστιν Χόλινς κι ο Αντόν Πουσκόφ, ενώ σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, για τον ίδιο λόγο δεν αγωνίστηκε και ο σέντερ της Ζενίτ, Αρτούρας Γκουνάιτις.

Зенит объявил о двух случаях ковида среди игроков, а Паскуаль говорит о четырех (+Гудайтис и Трушкин)



– As everybody knows, today we played without 4 players for COVID. Three of them play position five or position four, so it was not easy to find our game inside of the paint pic.twitter.com/5yGIOt2oo3