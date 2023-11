Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια στο τμήμα μπάσκετ της ομάδας, γεμίζοντας το ΟΑΚΑ στα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του τριφυλλιού στην Euroleague.

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού βρίσκεται μέσα στις πέντε έδρες με τον περισσότερο κόσμο μετά από 9 αγώνες της Euroleague, με τη μέση επισκεψιμότητα να βρίσκεται στους 11.119 θεατές.

Το γήπεδο με τον περισσότερο κόσμο είναι με διαφορά η Stark Arena, η οποία έχει κατά μέσο όρο 19.024 θεατές κάθε φορά που αγωνίζεται η Παρτίζαν και 18.813 θεατές όταν αγωνίζεται εκεί ο Ερυθρός Αστέρας.

Ακολουθεί η Zalgirio Arena στην οποία πηγαίνουν κατά μέσο 15.000 οπαδοί για να δουν τη Ζαλγκίρις, ενώ στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται το Sinan Erdem Dome, που μαζεύει κατά μέσο όρο 11.415 φίλους της Εφές.

