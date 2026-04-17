Πέθανε ο θρυλικός Όσκαρ Σμιντ – Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ

Πέθανε ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες του μπάσκετ. Ο χαρισματικός σκόρερ από τη Βραζιλία και ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή (17.04.2026).

Όπως μεταδίδoυν το Assosiated Press και το CNN Brazil, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ που άφησε εποχή στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, πέθανε στη Βραζιλία την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Όσκαρ Σμιντ ήταν μέλος του «Hall of Fame» του μπάσκετ, τον οποίο οι συμπατριώτες του στη Βραζιλία γνωρίζουν ως «Ιερό Χέρι».

Η οικογένεια του Σμιντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι «ο Όσκαρ πάλεψε με έναν όγκο στον εγκέφαλο για 15 χρόνια με θάρρος, αξιοπρέπεια και αντοχή… παραμένοντας παράλληλα πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή».

«Ο Όσκαρ αφήνει μία κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο».

Ο Σμιντ που δεν έπαιξε ποτέ στο ΝΒΑ, λατρεύεται στη Βραζιλία για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχοντας καταρρίψει ρεκόρ σκοραρίσματος.

Στη σπουδαία καριέρα του πέρασε από την Ευρώπη το 1982 όπου αγωνίστηκε στην ιταλική Καζέρτα μέχρι το 1990. Την ίδια χρονιά μετακόμισε στη Λομβαρδία για την Πάβια μέχρι το 1993 οπότε και πήγε στην Ισπανία για την Βαγιαδολίδ μέχρι το 1995.

Με την εθνική Βραζιλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978 στις Φιλιππίνες, ενώ το 1987 οδήγησε τη χώρα του στο χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες της Ιντιανάπολης με ιστορική νίκη εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έπειτα από την καριέρα του στην Ευρώπη επέστρεψε στη Βραζιλία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Κορίνθιανς, Μπαντεϊράντες και Φλαμένγκο.

Κατέχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας καριέρας ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, με 29 χρόνια, ενώ είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία – τόσο των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Το 1991 ψηφίστηκε ανάμεσα στους 50 κορυφαίους παίκτες της FIBA, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.

Το 1996 τιμήθηκε με το Ολυμπιακό Τάγμα, ενώ στις 20 Αυγούστου 2010 εισήχθη στο FIBA Hall of Fame, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στο διεθνές μπάσκετ. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 εντάχθηκε και στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Παρότι επιλέχθηκε στο ντραφτ του 1984 από τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς και συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας, αρνήθηκε την πρόταση για πλήρως εγγυημένο συμβόλαιο. Ο λόγος ήταν αφενός οι υψηλότερες απολαβές που είχε ήδη στην Ιταλία και αφετέρου το γεγονός ότι τότε οι παίκτες του ΝΒΑ δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες, κάτι που θα τον απέκλειε από την εθνική Βραζιλίας.

Στις 14 Μαρτίου 1989 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Όσκαρ Σμιντ με τη φανέλα της ιταλικής Σναϊντέρο Καζέρτα βρέθηκε απέναντι στον αξέχαστο Ντράζεν Πέτροβιτς που αγωνιζόταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον ιστορικό τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης.

Η Ρεάλ νίκησε την Καζέρτα με 117-113 (παράταση, 102-102 κ.α.), αλλά ο αγώνας έμεινε στην ιστορία για τη «γιγαντομαχία» των Ντράζεν Πέτροβιτς και Όσκαρ Σμιντ.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είχε σημειώσει 44 πόντους με τον αείμνηστο «Μότσαρτ» να πετυχαίνει 62, σε μία αναμέτρηση – ραψωδία του μπάσκετ!