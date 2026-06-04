Αθλητικά

Το νέο βίντεο του Ολυμπιακού από την επίμαχη φάση Φουρνιέ – Ναν

"Εξακολουθεί να μη χρειάζεται σχόλιο”, αναφέρουν οι Πειραιώτες
Ο Φουρνιέ με τον Νσν
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε νέο βίντεο στα social media από τη φάση ανάμεσα στον Εβάν Φουρνιέ και τον Κέντρικ Ναν, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται έντονα για το φάουλ που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ με το σκορ στο 75-73, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου τελικού της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο από την επίμαχη φάση, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση της Βάσως Τσαρούχα ήταν σωστή.

“Εξακολουθεί να μη χρειάζεται σχόλιο”, έγραψε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

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Αθλητικά
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