Το νέο βίντεο του Ολυμπιακού από την επίμαχη φάση Φουρνιέ – Ναν

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε νέο βίντεο στα social media από τη φάση ανάμεσα στον Εβάν Φουρνιέ και τον Κέντρικ Ναν, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται έντονα για το φάουλ που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ με το σκορ στο 75-73, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου τελικού της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

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Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο από την επίμαχη φάση, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση της Βάσως Τσαρούχα ήταν σωστή.

“Εξακολουθεί να μη χρειάζεται σχόλιο”, έγραψε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός.