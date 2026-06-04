Αθλητικά

Χαμός στο Μεξικό πριν το Μουντιάλ: Αγάλματα παικτών γκρεμίστηκαν από διαδηλωτές

Προγραμματίζονται κινητοποιήσεις ακόμα και κατά την τελετή έναρξης του Μουντιάλ
REUTERS
REUTERS/Henry Romero
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Η κατάσταση έχει ξεφύγει στο Μεξικό λίγες μόνο μέρες πριν από την πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου.

Απομένει μία εβδομάδα πριν από το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική και τα πράγματα μόνο ήρεμα δεν είναι στην Πόλη του Μεξικού.

Διαδηλώνοντες εκπαιδευτικοί γκρέμισαν την Τρίτη (2/6/2026) αρκετά αγάλματα ποδοσφαιριστών, κλιμακώνοντας την ένταση ενόψει του Μουντιάλ.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν σκοινιά για να ρίξουν τα αγάλματα κατά μήκος του Paseo de la Reforma και στη συνέχεια τα πυρπόλησαν.

Το θέμα είναι ότι προγραμματίζονται και άλλες κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων και κατά την τελετή έναρξης του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν αύξηση μισθών 100%, απορρίπτοντας την κυβερνητική πρόταση για 9%.

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Αθλητικά
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