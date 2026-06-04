Αθλητικά

Ξέσπασμα Παρθενόπουλου μετά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Φτάνει πια, όλος ο κόσμος βλέπει»

"Όσοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ας το πράξουν με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα υπάρχει αυτή η επιλογή", τόνισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, ξέσπασε μετά τον πρώτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 82-76 στον πρώτο τελικό της GBL, σε ένα παιχνίδι, όπου το τριφύλλι είχε πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Ο πρόεδρος της πράσινης ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, έκανε story στο instagram, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι όλος ο κόσμος είδε τι έγινε.

parthenopoulos

Η ανάρτησή του

“Φτάνει πια τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Ολόκληρος ο κόσμος βλέπει. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί. Το γνωρίζουν ακόμα και εκείνοι που οφείλουν να παραιτηθούν, αλλά δεν έχουν το θάρρος να το πράξουν.

Και αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Ό,τι χτίστηκε τα τελευταία χρόνια με μόχθο και βαθύ Ελληνικό πνεύμα καταρρέει.

Τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά.

Οι ευθύνες είναι προσδιορισμένες και αναμφισβήτητες.

Δεν χωράει άλλη παράταση, άλλη δικαιολογία, άλλη σιωπή.

Όσοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ας το πράξουν με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα υπάρχει αυτή η επιλογή.

Διότι η Ιστορία και ό,τι άλλο έπεται, δεν θα είναι εξίσου επιεικής”.

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Αθλητικά
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