Μάριος Οικονόμου: Το συγκινητικό πανό των οπαδών της Κοπεγχάγης για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή

Οι οπαδοί της Κοπεγχάγης τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Οικονόμου που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχασε τη μάχη για τη ζωή, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στα Γιάννενα το Σάββατο 23 Μαΐου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματα που υπέστη στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να πεθάνει εννέα μέρες μετά τη σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κ19 της Κοπεγχάγης, οι Δανοί οπαδοί σήκωσαν πανό, το οποίο έγραφε “Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε”

Ο Μάριος Οικονόμου αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Κοπεγχάγη, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα.