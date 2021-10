Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε φοβερή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ και μαζί με τον εκπληκτικό Οκόμπο, οδήγησε τη Βιλερμπάν στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, “τρελαίνοντας” και τον αδερφό του, Γιάννη.

O “Greek Freak” φαίνεται ότι δεν έχασε την ευκαιρία να δει τον σέντερ των Γάλλων κόντρα στην ελληνική ομάδα και έκανε δύο αναρτήσεις με τρομερές φάσεις του στο ματς.

“Δεν υπάρχουν χρήματα για νέα στεφάνια, οπότε σε παρακαλώ πρόσεχε”, έγραψε για ένα κάρφωμά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε: “Μη τους τα κάνεις έτσι αυτά” σε νέα ανάρτηση της Euroleague με μία διπλή φάση του Κώστα σε άμυνα και επίθεση.

Don’t do them like that 🔥 👀 @Kostas_ante13 https://t.co/tjwcWP2zOB

There’s no money for new rims so please be careful 😂😂 @Kostas_ante13 https://t.co/2lLoiosA2i