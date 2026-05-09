Super League πλέι άουτ: Ο Αστέρας Τρίπολης βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, η βαθμολογία για την παραμονή στην κατηγορία

Αλλαγή δεδομένων στη βαθμολογία για τα πλέι άουτ στη Stoiximan Super League, μετά την ισοπαλία (1-1) της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λάρισα αλλά και το 1-2 στο Πανσερραϊκός Κηφισιά, για την 7η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος.
Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των πλέι άουτ της Super League, ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται εκτός ζώνης υποβιβασμού με 29 βαθμούς, με τον Πανσερραϊκό να ακολουθεί με 28 και την ΑΕΛ Novibet να είναι ουραγός με 26.
Η βαθμολογία των πλέι άουτ
Ατρόμητος 40 βαθμοί *
Κηφισιά 47 βαθμοί
Παναιτωλικός 31 βαθμοί *
Αστέρας Τρίπολης 39 βαθμοί
Πανσερραϊκός 28 βαθμοί
ΑΕΛ Novibet 26 βαθμοί
* δεν έχει γίνει ακόμα το Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
8η αγωνιστική: Τρίτη 12 Μαΐου
19:00 Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική: Σάββατο 16 Μαΐου
19:00 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
10η αγωνιστική: Πέμπτη 21 Μαΐου
19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης