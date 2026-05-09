Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε wild card για να παίξει στη Γενεύη

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε ένα ακόμα τουρνουά πριν το Roland Garros
Την πρώτη συμμετοχή στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης (17-23.05.2026) εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από τη Ρώμη, ο 27χρονος Έλληνας τενίστας έλαβε wild card για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Ελβετίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Geneva Open, προκειμένου να πάρει περισσότερα παιχνίδια ενόψει του Roland Garros (16-23.05.2026).

Στο Νο1 του ταμπλό είναι ο Τέιλορ Φριτς, ενώ στο Νο2 έχει τοποθετηθεί ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ. Άλλοι παίκτες που έχουν δηλωθεί για την ώρα, είναι οι: Κάμερον Νόρι, Λέρνερ Τιέν, Αρτούρ Ριντερκνές, Κάσπερ Ρουντ, Αλεχάνδρο Ταμπίλο και Χάιμε Μουνάρ.

