ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3: Το «τριφύλλι» έκανε το μπρέικ και κατέκτησε για 22η φορά τη Volley League

Ο Παναθηναϊκός έκανε το μπρέικ στο Παλατάκι κερδίζοντας 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε τη Volley League για 22η φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Ανδρεόπουλου διατήρησε τα σκήπτρα της, κάνοντας το νταμπλ τη φετινή σεζόν.

Το ματς ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να δείχνει την υπεροχή του σε ένα κλειστό σετ, το οποίο κρίθηκε με 22-25 υπέρ του κόντρα στον αξιόμαχο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο σετ έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει και σε μία απίστευτη μάχη που κρίθηκε 34-32 κατάφερε να ισοφαρίσει στον 4ο τελικό, δίνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τα επόμενα σετ του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε με τρομερή ανατροπή στο φινάλε να κάνει το 1-2 στη Θεσσαλονίκη. Οι γηπεδούχοι κέρδιζαν 22-19 στο τρίτο σετ, όμως η ομάδα του Ανδρεόπουλου με τρομερά σερβίς του Γιάντσουκ επέστρεψαν στη διεκδίκηση και χάρη σε ένα απίθανο μονό μπλοκ του Σπίριτο πάνω στον Ερνάντες κατάφερε να πάρει το πάνω χέρι στη μάχη του τίτλου κερδίζοντας 24-26.

Στο 4ο σετ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 19-19 και εκεί ο Παναθηναϊκός με τον Νίλσεν στο σερβίς έκανε ένα απίθανο φινάλε για να καταφέρει να κατακτήσει για δεύτερη σερί φορά το ελληνικό πρωτάθλημα και για 22η συνολικά στην ιστορία του. Ο πόντος που έφερε τη νίκη και το 20-25 στο τελευταίο σετ ήρθε από μπλόκ του Ανδρεόπουλου στον Ερνάντες.

Για τον Παναθηναϊκό Νίλσεν και Γιάντσουκ έκαναν μυθική εμφάνιση πετυχαίνοντας 30 και 25 πόντους αντίστοιχα, με τους δύο να κρίνουν με καταπληκτικά σερβίς τα δύο τελευταία σετ του τελικού. Ο Ερνάντες ξεχώρισε για τους Θεσσαλονικείς με 25 πόντους.

Τα σετ: 22-25, 34-32, 24-26, 20-25.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 3 (2/10 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ερνάντες 25 (22/43 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 17 (14/33 επ., 3 μπλοκ, 48% υπ. – 35% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 60% υπ. – 40% άριστες), Στεφανίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 25 (20/33 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 30 (22/41 επ., 4 άσοι, 4 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/6 επ., 1 μπλοκ), Σπιρίτο 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/20 επ., 55% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινός (λ., 50% υπ. – 39% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος Χ. 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ, 88% υπ. – 50% άριστες).

Η «χρυσή» βίβλος του ελληνικού πρωταθλήματος

Ολυμπιακός: 32 κατακτήσεις

Παναθηναϊκός: 22 κατακτήσεις

Ηρακλής: 5 κατακτήσεις

Πανελλήνιος: 4 κατακτήσεις

ΠΑΟΚ: 3 κατακτήσεις

Μίλων: 2 κατακτήσεις

Άρης: 1 κατάκτηση

ΕΑ Πατρών: 1 κατάκτηση