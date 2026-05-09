Premier League: «Κόλλησαν» στο μηδέν Γιουνάιτεντ και Σάντερλαντ, μεγάλες νίκες Ευρώπης για Μπράιτον και Μπόρνμουθ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε ισόπαλη χωρίς σκορ στην έδρα της Σάντερλαντ στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Premier League και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η Σάντερλαντ είχε περισσότερες ευκαιρίες κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως καμία εξ’ αυτών δεν κατέληξε στα δίχτυα, με μεγαλύτερη από αυτές να είναι το σκορ του Γκερτρούιντα στο 71′, που τράνταξε το δοκάρι των «κόκκινων διαβόλων». Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη με τον Κούνια στις καθυστερήσεις, όμως ο Ρουφς απέκρουσε και κράτησε το σκορ στο 0-0.

Η Μπράιτον κέρδισε 3-0 τη Γουλβς και ανέβηκε στην 7η θέση της Premier League, θέση που της δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Χάινσελγουντ άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και ο Ντανκ στο 5′ «καθάρισε» τη νίκη για την ομάδα του. Ο Μίντε στο 86′ έκανε το 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Μπόρνμουθ πέρασε από την έδρα της Φούλαμ με 0-1 και είναι πλέον στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες έπαιξαν με δέκα παίκτες στο δεύτερο μέρος, καθώς λίγο πριν την εκπνοή ο Κρίστι δέχτηκε κόκκινη κάρτα για τους φιλοξενούμενους και λίγο αργότερα ο Άντερσεν της Φούλαμ πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Ραγιάν στο 53′ χάρισε τεράστια νίκη στην ομάδα του και την έφερε αγκαλιά με την Ευρώπη.