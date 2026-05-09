Μουντιάλ 2026: Τρεις ξεχωριστές τελετές έναρξης στο ιστορικό ποδοσφαιρικό τουρνουά του καλοκαιριού

Το Μουντιάλ του 2026 αποτελεί από μόνο του ένα ιστορικό γεγονός, μιας θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό) ενώ σε αυτό θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά 48 εθνικέ ομάδες. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα έχει μια ακόμα ιδιαιτερότητα, αφού -για πρώτο φορά στα χρονικά- θα υπάρξουν και τρεις (!) τελετές έναρξης.

Το Μουντιάλ 2026 θα κάνει σέντρα στις 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική στο στάδιο Azteca, στην Πόλη του Μεξικού, ενώ η τελετή έναρξης θα προηγηθεί της αναμέτρησης. Στις εορταστικές εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες όπως ο Κολομβιανός σταρ της reggaeton J Balvin, η Μεξικανο-ισπανόφωνη τραγουδίστρια, Μπελίντα και ο Μεξικανός, Αλεχάντρο Φερνάντεζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Καναδάς θα έχει την… δική του τελετή ένρξης στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο πριν από την αναμέτρηση της εθνικής Καναδά με αντίπαλο την Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Απ’ τη μεριά τους, οι ΗΠΑ -αργότερα την ίδια ημέρα- στο Λος Άντζελες θα κάνουν τη δική τους τελετή έναρξης, πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του Ποτσετίκο εναντίον της Παραγουάης. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια Vegedream έχει προγραμματισθεί να εμφανιστεί στο Τορόντο μαζί με τη Nora Fatehi και τον Michael Bublé, ενώ η ποπ σταρ Katy Perry, ο ράπερ Future και η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anitta θα εμφανισθούν στο Λος Άντζελες.