ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1: Οι Αρκάδες ξέφυγαν από την επικίνδυνη ζώνη με την ισοπαλία στη Λάρισα

Σε ένα τεράστιας βαθμολογικής σημασίας ματς στη Λάρισα, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης ήρθαν ισόπαλοι 1-1, με το αποτέλεσμα να βγάζει τους Αρκάδες από την ζώνη του υποβιβασμού, μετά την 7η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Ο Αστέρας Τρίπολης άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet στο 19′ χάρη σε δεξί πλασέ του Μακέντα, μετά από μία κάθετη πάσα του Αλμύρα. Οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση στο 38′ με τον Πασά. Ο επιθετικός των «βυσσινί» εκμεταλλεύτηκε την ωραία κίνηση και σέντρα του Σαγκάλ και με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Στο 60′ ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμα πάνω στον Μπαρτόλο, όμως το VAR κάλεσε τον Ευαγγέλου να δει τη φάση και μετά το on field review ο Έλληνας διαιτητής αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφασή του.

Ο Μπαρτόλο στο 85′ έφτασε κοντά σε ένα απίθανο γκολ, καθώς προσπάθησε να δώσει ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του με αριστερό πλασέ έξω από την περιοχή με τον Βενετικίδη να πραγματοποιεί καταπληκτική επέμβαση στο «παράθυρο» της εστίας του για να κρατήσει το σκορ στο 1-1, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.

Ο Αστέρας Τρίπολης με 29 βαθμούς ανέβηκε στην 12η θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος την ήττα του Πανσερραϊκού στο ματς με τη Κηφισιά. Οι Σερραίοι είναι στην 13η θέση με 28 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ Novibet παρέμεινε τελευταία με 26 βαθμούς.

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Ηλιάδης (46’ Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Ρόζιτς, Πέρες (74’ Σίστο), Ναόρ, Παπαγεωργίου (64’ Όλαφσον), Φεριγκρά, Σαγκάλ (83’ Κακουτά), Τούπτα, Πασάς (83’ Γκαράτε).

Αστέρας Τρίπολης (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς, Αλμύρας, Έντερ (88’ Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης, Άλχο, Κετού (70’ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (88’ Καλτσάς), Μακέντα (78’ Όκο).