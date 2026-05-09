Νίκολιτς ενόψει του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Γεμάτοι αυτοπεποίθηση και χωρίς πίεση για να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κυριακή τον Παναθηναϊκό (10.05.2026, 19:30, newsit.gr) και θέλει τη νίκη για να “αγκαλιάσει” το πρωτάθλημα στη Super League. Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά στους κιτρινόμαυρους.

Αφού μίλησε για τη διαφορά που δημιούργησε η ΑΕΚ από τους διώκτες της, μετά από 3 αγωνιστικές στα πλέι οφ της Super League, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν στάθηκε σε “σενάρια’ και τόνισε ότι η Ένωση θα χριστεί πρωταθλήτρια, εάν κατακτήσει άλλους 4 βαθμούς στις 3 αγωνιστικές που απομένουν.

Ο Σέρβος προπονητής μίλησε επίσης για τον Παναθηναϊκό, για το αγωνιστικό κενό που υπήρχε στις πρώτες “στροφές” του μίνι πρωταθλήματος, ενώ αναφέρθηκε και στο τι περιμένει να δει από τους παίκτες του στο αθηναϊκό ντέρμπι της “Allwyn Arena”.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Cosmote tv..

Για τις σκέψεις του, εν όψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Κατ’ αρχάς, μια μικρή ανάλυση των play offs μέχρι στιγμής. Μπήκαμε στη διαδικασία στο +2 και τώρα, μετά από τρεις αγωνιστικές, είμαστε στο +6. Οπότε, δημιουργήσαμε τέσσερις βαθμούς διαφορά από τους ανταγωνιστές μας και πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό. Ειδικά, αν συνυπολογίσουμε ότι παίξαμε δύο εκτός έδρας ντέρμπι και μόνο ένα στο «σπίτι» μας. Μιλώ μόνο για τα γεγονότα. Επίσης, γεγονός είναι ότι δεν δεχθήκαμε γκολ μέχρι στιγμής στα play offs. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Αυτές οι παράμετροι δείχνουν καλές, δείχνουν πολύ καλές. Τώρα, πριν τον δεύτερο γύρο των play offs , είμαστε στο +6 και χρειαζόμαστε μαθηματικά τέσσερις βαθμούς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όπως έχω πει ξανά, πρέπει να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, να παίξουμε το επόμενο σα να είναι ο τελικός.

Χωρίς καμία συγκεκριμένη ψυχολογική πίεση, απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε στη διάρκεια όλης της σεζόν. Έχουμε παίξει πενήντα παιχνίδια στη σεζόν και πρέπει να παίξουμε τρία ακόμη. Είναι κρίσιμο να παίξουμε αυτά τα τρία παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε τα προηγούμενα πενήντα. Όπως είπα, είμαστε σε καλή θέση, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει γιατί είναι όλα ντέρμπι.

Τώρα, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό, αυτό το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ότι έχουν πολύ καλή συμπεριφορά, ότι μάχονται, ότι πάνε σε κάθε διεκδικούμενη μπάλα με τη μέγιστη δύναμη. Και παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν στο απαιτούμενο επίπεδο για να το «απαντήσουμε» αυτό, είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Επίσης, προς το τέλος του αγώνα είχαν κι εκείνοι τις ευκαιρίες τους να μας «τιμωρήσουν».

Οπότε, περιμένω έναν αντίστοιχο Παναθηναϊκό αύριο. Οργανωμένο πίσω από τη μπάλα, προσανατολισμένο στην άμυνα, και σε ό,τι αφορά τις αντεπιθέσεις, έχουν τέσσερις – πέντε πολύ γρήγορους παίκτες. Μπορούν να προκαλέσουν μεγάλους κινδύνους σε καταστάσεις αντεπίθεσης.

Για το τι περιμένει από τους παίκτες του.

Στο γήπεδό μας, σε μια κατάμεστη «Arena», σε μια γεμάτη Αγιά Σοφιά, περιμένω να μπουν όπως κάθε φορά φέτος. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό γεμάτοι αυτοπεποίθηση, με μέγιστη συγκέντρωση. Να μην υποτιμήσουν τον αντίπαλο, αλλά και να μην είναι υπό το καθεστώς ενός είδους πίεσης, ότι δεν έχουν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση να βρουν τις λύσεις. Πρέπει να είμαστε σε μια καλή ψυχολογική και σωματική ισορροπία. Και να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Αυτό είναι το «κλειδί», αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Γιατί όταν πάμε με το ποδόσφαιρό μας, με την έντασή μας, με το παιχνίδι μας, τότε είμαστε αρκετά καλοί.

Για το αν είναι πρόκληση τα τρία ντέρμπι μέσα σε μία εβδομάδα τόσο για την ΑΕΚ, όσο και για όλες τις ομάδες.

Είναι πρόκληση για όλους, φυσικά, το να παίξεις τρία ντέρμπι σε επτά μέρες. Αλλά είχα απαντήσει σε αυτό μετά το πρώτο παιχνίδι, ότι προσωπικά μου αρέσει περισσότερο αυτό. Και νομίζω ότι και στην ομάδα μας αρέσει περισσότερο αυτό, σε σχέση με εκείνες τις μεγάλες παύσεις, που – τελείως ασυνήθιστα για εμένα – είχαμε στα play offs. Γιατί ήμασταν σε ένα καταπληκτικό σερί, σε ένα καταπληκτικό ρυθμό αγώνων πριν από αυτό. Παίξαμε στο Καραϊσκάκη, μετά στη Μαδρίτη, μετά τη ρεβάνς και τέλος το ματς με τον ΠΑΟΚ. Ένας δυνατός ρυθμός, αλλά ήμασταν καλά σωματικά, πνευματικά, ποδοσφαιρικά. Τώρα, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αύριο με έναν δυνατό τρόπο και να παίξουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν.