ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης θα συμμετάσχουν sτο Europa Conference League. Η νέα διοργάνωση της UEFA, μπορεί να τους προσφέρει έσοδα ελαφρώς μικρότερα από αυτά του Europa League.

ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης θα αρχίσουν την προσπάθεια τους στο Europa Conference League, από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Οι αγώνες τους θα ξεκινήσουν από τις 22 Ιουλίου.

Οι ομάδες μας θα πρέπει να περάσουν τρεις γύρους για να μπουν στους ομίλους και σε περίπτωση που το καταφέρουν θα βάλουν στα ταμεία τους 2,94 εκατ.

Η νίκη στους ομίλους πριμοδοτείται με 500.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία με 166.000 ευρώ. Μπόνους προβλέπονται για την πρώτη ή δεύτερη θέση του γκρουπ, όπως και για προκρίσεις στις επόμενες φάσεις.

