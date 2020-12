Europa League: Αναβλήθηκε αγώνας λόγω κορονοϊού (pic)

Σωρεία κρουσμάτων κορονοϊού, οδήγησαν επίσημα στην αναβολή του αγώνα της ισπανικής Βιγιαρεάλ με την Καραμπάγκ του Αζερμπαϊτζάν για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της, η Βιγιαρεάλ, η αντίπαλος της εμφάνισε ξαφνικά θετικά τεστ του κορονοϊού σε μία σειρά από παίκτες, με αποτέλεσμα να μη συμπληρώνει ούτε αποστολή για το μεταξύ τους παιχνίδι.

Ως εκ τούτου, ο αγώνας αναβάλλεται και η UEFA θα έχει επικοινωνία με τις δύο ομάδες για να βρεθεί μία ημερομηνία που θα εξυπηρετεί αμφότερες για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

