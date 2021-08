Φοβερές στιγμές στην Αντβέρπ, που κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa League, με τον προπονητή της ομάδας να εμφανίζεται… σχεδόν γυμνός στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπριάν Πρίσκε είχε υποσχεθεί να κάνει… εμφάνιση χωρίς ρούχα, αν η ομάδα του έπαιρνε την πρόκριση από τα play off της διοργάνωσης και έκανε πράξη την υπόσχεσή του.

Η Αντβέρπ ανέτρεψε το 4-2 από την Ομόνοια στην Κύπρο και προκρίθηκε στα πέναλτι, με αποτέλεσμα ο προπονητής της βελγικής ομάδας να φορέσει μόνο μία πετσέτα, μπροστά από τους δημοσιογράφους.

Europa League: Why the Antwerp coach was near naked after the match with Omonia https://t.co/EqXjJ8gSq3 #greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/L51S5QdRYZ

Royal Antwerp manager Brian Priske promised his players he would do a press conference without clothes if they managed to qualify for the Europa League. They won on penalties. pic.twitter.com/FdAfWaYahF