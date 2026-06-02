Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ αντικατέστησε τον Γκριγκόνις στην οκτάδα ξένων του Αταμάν, για τους τελικούς με τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε την τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να κάνει στον Παναθηναϊκό, όσον αφορά την οκτάδα ξένων της ομάδας, ενόψει των φετινών τελικών της GBL, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού αποφάσισε να «κόψει» τον Μάριους Γκριγκόνις και να πάρει μαζί του στους αγώνες με τον Ολυμπιακό που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας, τον Κένεθ Φαρίντ.

Η λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού ενόψει της σειράς των τελικών της GBL αποτελείται από τους: Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς.

Θυμίζουμε ότι από τους 8 ξένους παίκτες του, σε κάθε τελικό ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να έχει 6 από αυτούς στη 12άδα.

Την ίδια στιγμή, οι “πράσινοι” θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον στο πρώτο ματς, ενώ ο Κώστας Σλούκας που ακολούθησε ατομικό θα κριθεί την τελευταία στιγμή αν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι.

