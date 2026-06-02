Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Οι ερυθρόλευκες και πάλι πρωταθλήτριες Ελλάδας στο πόλο γυναικών, μετά από σαρωτικό διπλό

Με την Μυριοκεφαλιτάκη να κάνει ματσάρα μέσα στο Λαιμό σε επίθεση (3 γκολ) και άμυνα, ο Ολυμπιακός “καθάρισε” τη σειρά με τη Βουλιαγμένη, επικράτησε εκτός έδρας με 7-9 και με το τελικό 3-1 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών, επέστρεψε στο θρόνο.

Ο Ολυμπιακός κάθισε και πάλι στο “θρόνο” στο ελληνικό πόλο γυναικών, μετά το περσινό “διάλειμμα”, κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, Ολυμπιακός, φτάνοντας έτσι τους 346 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα.

Βάσω Πλευρίτου και Ιωάννα Σταματοπούλου “έγραψαν ιστορία”, φτάνοντας τα 12 πρωταθλήματα στην καριέρα τους και στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ άφησαν πίσω τους την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τις άλλες δύο αδελφές Πλευρίτου. Παράλληλα, ο Γιώργος Ντόσκας πανηγύρισε τον τίτλο φέτος στην Α1 γυναικών, μετά τον αντίστοιχο περσινό στους άνδρες, και έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής, μετά τον Βαγγέλη Πάτερο, που κατακτά και τα δύο πρωταθλήματα.

Ο Ολυμπιακός θα πάει έτσι με ιδανική ψυχολογία σε λίγες ημέρες, στο Final 4 του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα από 10 έως 12 Ιουνίου.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 5-6, 7-9

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Ειρ. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου

Οι τίτλοι των ομάδων:

Ολυμπιακός 16 (1995, 1998, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026)

Βουλιαγμένη 12 (1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2025)

Γλυφάδα 8 (1989, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008)

Εθνικός Πειραιώς 3 (1988, 1990, 1992)

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League γυναικών

1ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν. (11-11 κ.δ.)

2ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9

3ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12

4ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9