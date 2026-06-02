Ο Γιάγια Τουρέ αναλαμβάνει προπονητής στη Σλόβαν Μπρατισλάβας

Έκανε θητεία ως βοηθός προπονητή και τώρα ο Γιάγια Τουρέ ετοιμάζεται να αναλάβει πρώτος προπονητής. Συγκεκριμένα, ο Ματέο Μορέτο, αποκάλυψε ότι ο σπουδάιος παλαίμαχος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται μια ανάσα από τον πάγκο της Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ο Βλάντιμιρ Βάις αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Σλόβαν Μπρατισλάβας και ο Γιάγια Τουρέ εμφανίζεται έτοιμος να καθίσει στο “τιμόνι” της ομάδας.

Ο Γιάγια Τουρέ έχει εδώ και χρόνια αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Στα 43 του χρόνια, έχει βρεθεί στον πάγκο, μόνο ως assistant coach, σε ομάδες όπως η Ολίμπικ Ντόνετσκ, η Αχμάτ Γκρόζνι και η Σταντάρ Λιέγης.

Yaya Touré está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Slovan de Bratislava. pic.twitter.com/6saC0KjJh6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 2, 2026

Επίσης, πέρασε και από το πόστο του διευθυντή ποδοσφαίρου στην Τότεναμ.