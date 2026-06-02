Αθλητικά

Ο Γιάγια Τουρέ αναλαμβάνει προπονητής στη Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ο Ιβοριανός θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο ομάδας, ως πρώτος προπονητής
ΦΩΤΟ epa
ΦΩΤΟ epa / rodrigo sura
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έκανε θητεία ως βοηθός προπονητή και τώρα ο Γιάγια Τουρέ ετοιμάζεται να αναλάβει πρώτος προπονητής. Συγκεκριμένα, ο Ματέο Μορέτο, αποκάλυψε ότι ο σπουδάιος παλαίμαχος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται μια ανάσα από τον πάγκο της Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ο Βλάντιμιρ Βάις αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Σλόβαν Μπρατισλάβας και ο Γιάγια Τουρέ εμφανίζεται έτοιμος να καθίσει στο “τιμόνι” της ομάδας.

Ο Γιάγια Τουρέ έχει εδώ και χρόνια αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Στα 43 του χρόνια, έχει βρεθεί στον πάγκο, μόνο ως assistant coach, σε ομάδες όπως η Ολίμπικ Ντόνετσκ, η Αχμάτ Γκρόζνι και η Σταντάρ Λιέγης.

Επίσης, πέρασε και από το πόστο του διευθυντή ποδοσφαίρου στην Τότεναμ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
73
67
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo