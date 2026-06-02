Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Ο εμβληματικός αρχηγός των Πειραιωτών ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους, βάζοντας το Νο 7 στη φανέλα του.

Ο Κώστας Φορτούνης είχε αποχωρήσει πριν από δυο χρόνια από τον Ολυμπιακό, μετά την ιστορική κατάκτηση του Conference League, για να αγωνιστεί στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας αυτά τα δύο χρόνια και τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 10 γκολ και 12 ασίστ σε 30 συμμετοχές. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της επιστροφής, με τον Ολυμπιακό να τον ανακοινώνει.

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2014 και από τότε φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα 343 φορές, πέτυχε 94 γκολ και μοίρασε 106 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Με τους Πειραιώτες κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα Ελλάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας άσος δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να κλείσει στο “Καραϊσκάκης” την σπουδαία του καριέρα. Στα χρόνια της απουσίας του στο εξωτερικό, είχε διαρκώς επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου, επισκεπτόταν και το προπονητικό κέντρο του Ρέντη, ενώ είδε και από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού στο φαληρικό γήπεδο, όταν φυσικά του το επέτρεπαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του.

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου.”