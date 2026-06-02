Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνω κι άλλα χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς»

Μετά από μια αποτυχημένη σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς και με πολλά δημοσιεύματα να τον εμφανίζουν να μην τα έχει πλέον καλά με τη διοίκηση της ομάδας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τα “Ελάφια”, με τους ρεπόρτερ στο NBA να ψάχνουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε δηλώσεις που έκανε σε κανάλι στο youtube, ο Γιάνννης Αντετοκούνμπο έριξε τη “βόμβα” του, αφού άφησε να εννοηθεί πως θα ήθελε να συνεχίσει στους Μιλγουόκι Μπακς, για πολλά χρόνια.

Φυσικά, μένει να φανεί εάν οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να παραχψωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τις προτάσεις που θα δεχθούν για τον “Greek freak”.

Μιλώντας στο “YouTube channel School of Hard Knocks” για μια από τις επιχειρήσεις που έχει μετοχές (ένα εστιατόριο στο Μιλγουόκι) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε:

“Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, “Ω, υπέροχα”! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.

Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα”.