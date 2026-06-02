Επιβεβαιώθηκε για Πουαριέ η ρήξη αχιλλείου, εκτός δράσης ο σέντερ της Αναντολού Εφές για 8-9 μήνες

Ο Γάλλος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Οι χειρότεροι φόβοι στην Αναντολού Εφές, για τον τραυματισμό του Βενσάν Πουαριέ, επιβεβαιώθηκαν. Ο Γάλλος σέντερ υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα κι έτσι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 8-9 μήνες.

Ο 32χρονος Πουαριέ τραυματίστηκε στη χθεσινή (01.06.2026) αναμέτρηση της Αναντολού Εφές στην έδρα της Φενερμπαχτσέ για τα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος, χωρίς να έχει κάποια επαφή με άλλο παίκτη, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να πιάσει άμεσα το δεξί πόδι του, μην μπορώντας να συνεχίσει στο ματς.

Η νέα ατυχία του Πουαριέ έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο μετά την απουσία του από το Eurobasket του 2025, λόγω τραυματισμού στο γόνατο που απαιτούσε χειρουργική αντιμετώπιση.

