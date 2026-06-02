Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold out το ΣΕΦ στον 1ο και 3ο τελικό της GBL

Δεν θα πέφτει καρφίτσα στην έδρα του Ολυμπιακού
Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να δει την ομάδα μπάσκετ να σηκώνει και τον τίτλο στη GBL μετά τη Euroleague και γι’ αυτό θα έχει κατάμεστο το ΣΕΦ στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, υπήρξε sold out στον πρώτο και τρίτο τελικό της GBL -κόντρα στον Παναθηναϊκό- που θα γίνουν στο ΣΕΦ.

“Tο ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.

Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας.

Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!” αναφέρεται στην ενημέρωση των Πειραιωτών.

