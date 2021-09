Η Ρέιντζερς υποδέχεται τη Λιόν απόψε (16/9, 22:00) στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League και οι Σκωτσέζοι οπαδοί υποδέχθηκαν τους Γάλλους βάφοντας το πούλμαν τους από πάνω μέχρι… κάτω με συνθήματα.

Olympique Lyon bus painted by Rangers fans ahead of today’s match in Glasgow.#EuropaLeague #ultras #uel pic.twitter.com/b06Jl4tNkn