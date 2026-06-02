Ο Παναθηναϊκός θα μείνει σε ξενοδοχείο καθόλη τη διάρκεια των τελικών με τον Ολυμπιακό στην GBL

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (02/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό για τον πρώτο τελικό της GBL, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες, σε ένα διάστημα 6-11 ημερών.

Καθόλη αυτή τη διάρκεια των αγώνων λοιπόν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα μείνουν σε ξενοδοχείο, με την αποστολή να καταλύει εκεί για να συγκεντρωθεί ενόψει των κρίσιμων αγώνων με τον Ολυμπιακό στους τελικούς της GBL.

Μετά την αποτυχία στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός θέλει να “παλέψει” για το πρωτάθλημα κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και έτσι η “πράσινη” ΚΑΕ και ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισαν να πάρουν έξτρα μέτρα, για να δείξουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στους παίκτες τους.