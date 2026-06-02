Εργκίν Αταμάν για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Θα δοκιμάσει αύριο ο Σλούκας, δύσκολο να παίξει ο Ρογκαβόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί αύριο (02/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό για τον πρώτο τελικό της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να αποκαλύπτει ότι τόσο ο Κώστας Σλούκας, όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραμένουν εκτός προπόνησης, μία ημέρα πριν το ματς.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε ελπίδες συμμετοχής και για τους δύο παίκτες, με την περίπτωση του Νίκου Ρογκαβόπουλου να είναι πιο δύσκολη, την ώρα που ο Κώστας Σλούκας φαίνεται ότι θα “παλέψει” μέχρι την τελευταία στιγμή για να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ της GBL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αταμάν

“Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, επειδή έχουν κάνει σπουδαία σεζόν. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή, παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Όταν παίξαμε στο Κύπελλο με πλήρη ρόστερ πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας καινούργιος τελικός, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Είδαμε στη EuroLeague, όταν οι δαιτητές είναι δίκαιοι και δεν ενδιαφέρονται για την ατμόσφαιρα, το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τίποτα. Όποια ομάδα παίξει καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε έναν σπουδαίο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ, να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικά πράγματα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν ανεπιτυχώς. Στο πέμπτο παιχνίδι χάσαμε το Final Four. Υπάρχουν πολλές ομάδες με μεγάλο μπάτζετ τα τελευταία χρόνια που δεν έφτασαν στο Final Four. Η ελληνική λίγκα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Πέρυσι την κέρδισε ο Ολυμπιακός, φέτος θέλουμε να την κερδίσουμε εμείς. Πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο βήμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό καθαρά στον τελικό του Κυπέλλου. Η EuroLeague είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, όλοι είναι αναστατωμένοι μετά το πέμπτο ματς των playoffs. Όλοι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχαμε παίξει για 10-11 ημέρες, αλλά στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε 10.000 κόσμο παίξαμε καλό μπάσκετ. Έχουμε σπουδαίους παίκτες. Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής EuroLeague”.

Για τους τραυματίες: «Ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος είναι σε θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος είναι δύσκολο να παίξει, ο Σλούκας θα δοκιμάσει αύριο πριν το παιχνίδι και θα δούμε μετά το τελικό μας ρόστερ», τόνισε ο Εργκίν Αταμάν.



