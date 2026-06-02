Ολυμπιακός: Η ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας και τις ανανεώσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, για να ενημερώσει τους φίλους της ομάδας σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής σεζόν, τονίζοντας ότι προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων λήγει το μεσημέρι της Πέμπτης (04.06.2026, 15:00).

Όπως γίνεται γνωστό, μέχρι στιγμής, 11.500 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη ανανεώσει τα εισιτήρια διαρκείας τους για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.

Η ενημέρωση των Πειραιωτών:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 ότι η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους λήγει την Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δε θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org».

