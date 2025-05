Final 4: Υποδέχτηκαν τον Ολυμπιακό στο Αμπου Ντάμπι με την παραδοσιακή τελετή Al-Ayyala

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι από το βράδυ της Τρίτης (20.05.2025) προκειμένου να συμμετάσχει σε τέταρτο συνεχόμενο Final 4 και να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο Euroleague στην ιστορία του.

H πτήση που μετέφερε την αποστολή του Ολυμπιακού προσγειώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, περίπου στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Αμέσως, οι “ερυθρόλευκοι” αναχώρησαν για το ξενοδοχείο όπου θα μείνουν οι ομάδες του Final 4 της Euroleague.

Στο ξενοδοχείο τους περίμενε μια θερμή υποδοχή με παραδοσιακή μουσική, με την Euroleague να κάνει ανάρτηση με το σχετικό στιγμιότυπο. Συγκεκριμένα, με την άφιξη του Ολυμπιακού, μέλη της ομάδας Mubarak Al Atiba ήταν σε ετοιμότητα για να πραγματοποιήσουν την τελετή, Al-Ayyala.

Πρόκειται για μία παραδοσιακή τελετή που αρχικά χρησιμοποιούνταν για το καλωσόρισμα των πολεμιστών που επέστρεφαν από μάχη. Πλέον, εκτελείται συχνά σε τιμητικές περιπτώσεις, όπως σε καλωσόρισμα επισκεπτών.

Coach Bartzokas has arrived



You got him leading @Olympiacos_BC to victory at #F4GLORY? pic.twitter.com/CEWdzeiUfJ