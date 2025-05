Final Four 2025: Το κανάλι που θα δείξει τα Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Μονακό και τον μεγάλο τελικό στο Άμπου Ντάμπι

Το συνδρομητικό κανάλι Novasports Prime κινείται σε ρυθμούς Final Four 2025, καθώς είναι το κανάλι που θα δείξει όλα τα σπουδαία παιχνίδια που θα κρίνουν την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Μονακό να διεκδικούν το τρόπαιο.

Η αυλαία του Final Four 2025 θα ανοίξει σήμερα στο κανάλι Novasports Prime στις 18:00, με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε, ενώ στη συνέχεια στις 21:00, ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” με τη Μονακό για το δεύτερο “εισιτήριο” στον τελικό του Άμπου Ντάμπι.

Το Novasports Prime θα μεταδόσει αντίστοιχα και τον μεγάλο τελικό του Final Four 2025 την Κυριακή 25 Μαΐου 2025, με την ελπίδα ότι θα πρόκειται για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

All roads lead to #F4GLORY @FBBasketbol vs @Paobcgr for a chance at ultimate glory pic.twitter.com/TtTH7WhGwz