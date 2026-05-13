Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε πως θα βρεθεί στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στην Ισπανία μαζί με τον Παναθηναϊκό, ενόψει του σημερινού “τελικού” με τη Βαλένθια (22:00, Novasports 4HD, Newsit.gr), στο game 5 των πλέι οφ της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου από τα γήπεδα της Euroleague για τρεις αγώνες, μετά τα όσα συνέβησαν στο Game 2 της σειράς με τη Βαλένθια, αλλά θέλει να στηρίξει από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Εργκίν Αταμάν..

Παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί τόνιζαν, πως η Βαλένθια δεν έχει σκοπό να του επιτρέψει την είσοδο στη “Roig Arena”, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού φαίνεται πως βρήκε τρόπο, να βρεθεί το πλευρό της ομάδας.

Σε story που ανέβασε στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μπει κανονικά στο γήπεδο για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Απευθυνόμενος στον νομικό του εκπρόσωπο, ο ισχυρος άνδρας των πρασίνων ανέφερε: “Αυτό σημαίνει να έχει δικηγόρο με @@. Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα; Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο για εμένα να μπω στο γήπεδο”.