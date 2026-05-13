Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η ώρα του game 5 της Euroleague και ποιο κανάλι θα μεταδώσει τον «τελικό» πρόκρισης στο Final 4

Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει εξελιχθεί στην πιο καθηλωτική “μονομαχία” που έχουμε παρακολουθήσει στα πλέι οφ της Euroleague, τα τελευταία χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 κάνοντας ισάριθμα break, αλλά η Βαλένθια ισοφάρισε σε 2-2 με δυο νίκες στην Αθήνα. Έτσι, το game 5 στην Roig Arena θα “αποκαλύψει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη ημιτελικά του Final 4 της Euroleague.

Το Βαλένθια – Παναθηναϊκός θα κάνει “τζάμπολ” στις 22:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4HD, ενώ θα υπάρξει live για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.