Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο πλευρό των παικτών πριν το Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται λίγο πριν το game 5 στην έδρα της Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στηρίζει την αποστολή των “πρασίνων”.

Παρά το γεγονός πως είναι τιμωρημένος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε το ταξίδι στην Ισπανία και βρίσκεται στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος -ανήμερα του αγώνα με τη Βαλένθια- πήγε χαιρέτησε και μίλησε με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket».

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 13, 2026

Πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρχει σημαντική εξέλιξη στο θέμα τους παρουσίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός, μιας και ο ισχυρός άνδρας των “πρασίνων” ανέφερε ότι βρέθηκε τρόπος, να μπει στο γήπεδο.