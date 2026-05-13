Πέγκυ Ζήνα: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανέφερε το τραγούδι «Πουθενά» με τον Κέντρικ Ναν

Η Πέγκυ Ζήνα ήταν καλεσμένη στις”Rainbow Mermaids” και αναφέρθηκε στο τραγούδι “Πουθενά” που ερμήνευσε το 2004, αλλά τα τελευταία χρόνια κάνει ξανά πάταγο λόγω του Δημήτρη Γιαννακόπουλο και του Κέντρικ Ναν.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στο συγκεκριμένο podcast και στάθηκε στο τραγούδι, τονίζοντας πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ευθύνεται που το τραγούδι επέστρεψε δυνατά στην επικαιροτητα και έκανε ξανά επιτυχία λόγω Κέντρικ Ναν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος -ο οποίος αγάπησε εξ αρχής το συγκεκριμένο τραγούδι- είχε συνοδεύσει την ανάρτηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Κέντρικ Ναν με το “Πουθενά” και από τότε το τραγούδι ταυτίστηκε με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, περιέγραψε τη στιγμή που τραγουδούσε το “Πουθενά” σε μαγαζί που εργαζόταν και πίσω της εμφανίστηκε η εικόνα του Κέντρικ Ναν.