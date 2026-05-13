Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η ώρα του clasico και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε το μεγάλο ματς των πλέι οφ της Super League

Τελευταίο ντέρμπι “αιωνίων” στη σεζόν, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 βαθμούς, με το “δικέφαλο του Βορρά” να υπερτερεί στην ισοβαθμία, ενώ την τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, σε ένα ματς φιέστα για τους “κιτρινόμαυρους”.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2/2 στο φινάλε των πλέι οφ, ή να έχει έστω καλύτερα αποτελέσματα από τον ΠΑΟΚ, για να τον προσπεράσει και να αγωνιστεί αυτός στα προκριματικά του Champions League.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα κάνει “σέντρα” στις 19:30, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD, ενώ θα υπάρξει live για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.