Ο κακός χαμός μετά το Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ στα VIP, οπαδοί χρησιμοποίησαν κοντάρια από σημαίες

Ξέφυγε η κατάσταση στο ματς για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας
Σημαντικά επεισόδια είχαμε στις εξέδρες του “King Saud University Stadium” του Ριάντ, μετά τη λήξη του αγώνα Αλ ΝασρΑλ Χιλάλ 1-1, για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Σοαυδικής Αραβίας.

Οι φιλοξενολυμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτογκόλ του Μπέντο και η κατάσταση ξέφυγε. Το ντέρμπι, που θεωρείται από τα πιο “εκρηκτικά” στη Σαουδική Αραβία, στιγματίστηκε από επεισόδια στις κερκίδες, όπου υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δυο ομάδων.

Σε video που κυκλοφορούν στα social media, παρουσιάζεται η ένταση στα επίσημα του γηπέδου, με οπαδούς να χρησιμοποιούν αντικείμενα, ακόμη και κοντάρια από σημαίες, στην επίθεση που εξαπέλυσαν σε οπαδούς της αντίπαλης ομάδας (δεν είναι ξεκάθαρο, εάν ανάμεσά τους βρίσκονται και παράγοντες της Αλ Νασρ).

Τελικά, η αποχώρηση των ανθρώπων της Αλ Νασρ ηρέμησε την κατάσταση, σε μια πολύ άσχημη στιγμή για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

