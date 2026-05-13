Κώστας Σλούκας σε Γιάν Βέσελι: «Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου»

Ο Γιαν Βέσελι της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως θα βάλει τέλος στην καριέρα του με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν. Ο Κώστας Σλούκας, στενός του φίλος και επί σειρά ετών συμπαίκτης του, έσπευσε να τον αποχαιρετήσει και να του ευχηθεί τα καλύτερα στη ζωή του μετά το μπάσκετ.

Θυμίζουμε ότι Κώστας Σλούκας και Γιαν Βέλεσι υπήρξαν επί σειρά ετών συμπαίκτες στη Φενέρμπαχτσε (περίοδο 2015-2020, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς), με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ποστάρει μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, ακόμα και σε καλοκαιρινές διακοπές.

“Γιάν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Αποτελείς παράδειγμα σπουδαίου μπασκετμπολίστα, εξαιρετικού συμπαίκτη και σπουδαίου φίλου! Η μπασκετική σου καριέρα είναι αξιοθαύμαστη, όμως τα καλύτερα έρχονται τώρα. Εύχομαι η επιτυχία να σε ακολουθεί και στα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου!”.

Σλούκας και Βέσελι αποτέλεσαν βασικά κομμάτια της Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς, κατακτώντας το τρόπαιο της Euroleague το 2017, αλλά και αρκετούς εγχώριους τίτλους στην Τουρκία.

Στην καριέρα του, ο 36χρονος Βέσελι αγωνίστηκε σε Σλόβαν, Παρτίζαν, Γουίζαρντς, Νάγκετς, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα.