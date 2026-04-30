Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ψάχνοντας νέο break στα πλέι οφ της Euroleague πριν επιστρέψει στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται και πάλι από τη Βαλένθια στη “Roig Arena”, για το δεύτερο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς για τα πλέι οφ της Euroleague (21:45, NovaSports Prime, Newsit.gr) και θα προσπαθήσει να κάνει ένα ακόμη βήμα προς το Final Four της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ισπανία, κοίταξε κατάματα τη 2η της regular season, Βαλένθια και τη νίκησε με 68-67 στο game 1 της σειράς, παίρνοντας το πλεονέκτημα για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, αφού μετά το αποψινό (30.04.2025) ματς, έχει δυο ματς με τους Ισπανούς στο “T-Center”.

Το “τριφύλλι” έχει πλέον το ψυχολογικό προβάδισμα, βάζοντας έξτρα πίεση στη νεανική και άπειρη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ντουμπλάρει τις νίκες και να βάλει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- πρόωρο τέλος στη σειρά, καθώς ακολουθούν τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα, ενώ μένει να φανεί ποιον από τους 13 παίκτες της αποστολής θα αφήσει εκτός 12άδας ο Εργκίν Αταμάν. Για τη Βαλένθια, εκτός θα παραμείνει ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Διαιτητές της αναμέτρησης ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Τόμισλαβ Χόρντοφ.

Tο πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Βαλένθια-Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια-Παναθηναϊκός (30/04, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός-Βαλένθια (06/05, 21:15)

Game 4*: Παναθηναϊκός-Βαλένθια (08/05, 21:15)

Game 5*: Βαλένθια-Παναθηναϊκός (12 ή 13/5)