Ο Λεμπρόν Τζέιμς εκνευρίστηκε με τον Αλπερέν Σενγκούν: «Εσύ μιλάς για εύκολο φάουλ; Eίσαι κλαψιάρης»

Στο Λος Άντζελες, οι Ρόκετς πέρασαν με 99-93 από την έδρα των Λέικερς και μείωσαν σε 3-2 στη σειρά των πλέι οφ του NBA. Λεμπρόν Τζέιμς και Αλπερέν Σενγκούν ήταν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, ενώ είχαν και μια στιγμή έντασης, για ένα… εύκολο φάουλ που δόθηκε στον ηγέτη των “λιμνανθρώπων”.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγινε έξω φρενών με τον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος στην τέταρτη περίοδο του Game 5 θεώρησε πως ο 41χρονος σούπερ σταρ πήρε πολύ εύκολα ένα σφύριγμα για βολές. Ο «βασιλιάς» άκουσε τον Τούρκο φόργουορντ/σέντερ των Ρόκετς και τον έβαλε στη θέση του.

“Είπες μόλις ότι είναι εύκολο σφύριγμα; Όχι εσύ! Όχι εσύ από ολόκληρο το ρόστερ σας. Δεν το λες αυτό! Δεν το λες αυτό! Είσαι ο μόνος που δεν επιτρέπεται να το λες αυτό! Είσαι κλαψιάρης!”, είπε ο άσος των Λέικερς στον Σενγκούν, με τον Τούρκο να μην απαντάει στον “βασιλιά”.

O Λεμπρόν Τζέιμς είχε 25 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ για τους Λέικερς, που προηγούνται με 3-2 στη σειρά, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν είχε 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, για το Χιούστον, που θα φιλοξενήσει το Game 6.