Ολυμπιακός – Μονακό: Θέλει νέα νίκη στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague πριν πάει στο Πριγκιπάτο

Η ομάδα του Μπαρτζώκα θέλει να δείξει και πάλι ότι είναι το “αφεντικό” της σειράς
Game 2 των πλέι οφ της Euroleague
21:00, Novasports 4HD, Newsit.gr
Με στόχο το 2/2 που θα τον φέρει μια ανάσα από το Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται και πάλι την Μονακό στο ΣΕΦ (21:00, Novasports 4HD, Newsit.gr), μέσα σε λίγα 24ωρα.

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην 8η της κανονικής περιόδου, Μονακό, και μέσα σε ένα “καυτό” ΣΕΦ έφτασε άνετα στο 1-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα πλέι οφ της Euroleague, επικρατώντας με 91-70.

Η αγωνιστικά πληγωμένη Μονακό μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένη στο Game 1,είχε για ένα ακόμα ματς τον Μάικ Τζέιμς σε μεγάλη βραδιά, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει μέχρι τέλους το ρυθμό του Ολυμπιακού, έχασε την επαφή της με το σκορ και γνωρίζοντας την ήττα με διαφορά των 21 πόντων.

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Γουόρντ είναι αμφίβολη. Νιλικίνα, Μόρις και Φαλ έμειναν εκτός δωδεκάδας στο game 1, μαζί με τους Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν διαθέσιμος αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Στην Μονακό, ο Μαρκοϊσβίλι συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Μίροτιτς. Κατά τα άλλα, οι Μονεγάσκοι θα παραταθούν και απόψε με δεκάδα.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης είναι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

Το πρόγραμμα της σειράς

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 30/4 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

