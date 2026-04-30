Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η ώρα του game 2 των πλέι οφ και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε το ματς της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει και πάλι εκτός έδρας τη Βαλένθια για το Game 2 της μεταξύ τους σειράς, δύο ημέρες μετά τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι που του έδωσε προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει και των ματς στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα (χειρουργήθηκε), ενώ μένει να φανεί ποιος από τους 13 παίκτες της αποστολής θα μείνει εκτός 12άδας. Στο πρώτο ματς, ο Εργκίν Αταμάν άφησε στα “πιτς” τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ενώ υπήρξαν και δύο παίκτες (Μήτογλου, Τολιόπουλος) που δεν πάτησαν καθόλου παρκέ. Για τη Βαλένθια, εκτός θα παραμείνει ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Το Βαλένθια – Παναθηναϊκός θα κάνει “τζάμπολ” στις 21:45, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

Το σημερινό πρόγραμμα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (Novasports 5)

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό (Novasports 4)

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)