Παναθηναϊκός: Ο Βαγιαννίδης έπιασε όριο συμμετοχών στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και το «τριφύλλι» κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχασε δυο βαθμούς το βράδυ της Τετάρτης (29.04.2026) στο ματς με την Τοντέλα (2-2), με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να παίρνει χρόνο συμμετοχής (πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο) και τον Παναθηναϊκό να… πανηγυρίζει!

Η παρουσία του Γιώργου Βαγιαννίδη στο ματς ενεργοποίησε ένα σημαντικό μπόνους για τον Παναθηναϊκό. Το “τριφύλλι” εξασφάλισε ακόμα 1 εκατομμύριο ευρώ από το deal που είχε κάνει με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης συμπλήρωσε 20 παιχνίδια ως βασικός με τη φανέλα της Σπόρτινγκ -έχοντας αγωνιστεί τουλάχιστον 45 λεπτά σε κάθε ένα από αυτά- κι έτσι “καλύφθηκε” ο σχετικός όρος στην καλοκαιρινή συμφωνία των δύο ομάδων για την μετεγγραφή του Έλληνα διεθνή μπακ.

Θυμίζουμε ότι το “τριφύλλι” είχε πάρει 13 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Βαγιαννίδη, ενώ είχε λαμβάνειν ένα εκατομμύριο ακόμα σε περίπτωση 20 συμμετοχών του, με μίνιμουμ παρουσίας τα 45 λεπτά ανά ματς.

Για την ιστορία, ο 24χρονος άσος μετράει συνολικά 31 εμφανίσεις, με επτά ασίστ σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός -πλέον- περιμένει την εκπλήρωση ενός ακόμη όρου για να εισπράξει το τελευταίο έξτρα εκατομμύριο του deal του με την Σπόρτινγκ. Αυτό αφορά το αγωνιστικό μπόνους κατάκτησης του πρωταθλήματος εντός της επόμενης διετίας.