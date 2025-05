Final Four Euroleague: Ο Ματίας Λεσόρ πάτησε στο παρκέ μετά από 155 ημέρες

Ο Ματίας Λεσόρ πάτησε παρκέ για πρώτη φορά μετά τις 19 Δεκεμβρίου, με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να αποθεώνεται από τους φίλους της ομάδας στον αγώνα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Euroleague.

Ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, πήρε λεπτά συμμετοχής από τον Εργκίν Αταμάν, με τον ίδιο να παίζει ξανά μετά από 155 ημέρες αποχής! Και αυτό έγινε στο καταλληλότερο timing, με τον Γάλλο να βοηθά τους «πράσινους» στο παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στον αγώνα τον Γάλλο 2:58 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου αντί του Γουένιεν Γκέμπριελ με τον δείκτη του σκορ στο 16-12 για τη Φενέρ κι έτσι ο Λεσόρ πάτησε ξανά παρκέ για πρώτη φορά μετά τις 19 Δεκεμβρίου!

He waited months for this moment!Lessort steps back into the fight — and it’s a Final Four showdown with Fenerbahce Beko! pic.twitter.com/SYwX6sMh7n